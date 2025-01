Bergamonews.it - e-Brt, dal 27 gennaio i lavori in via per Grumello: previsto un senso unico alternato

Bergamo. Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-BRT, da lunedì 27si procederà per circa tre mesi con la cantierizzazione del tratto di via Percompreso tra la Rotatoria di via Luigi Goltara e via Per Lallio nel comune di Bergamo.La cantierizzazione prevede l’adozione di un flesso provvisorio a doppiodi marcia per tutta la tratta, con la sola eccezione di un breve tratto adella lunghezza di circa 40 metri in prossimità della Rotatoria di via Goltara, regolato tramite impianto semaforico.Verrà inoltre posizionato un manufatto per l’ attraversamento del Rio Morletto, verranno spostati i marciapiedi e sarà predisposto un manufatto per garantire l’accesso dei mezzi in via Cermenati.Inoltre, nei prossimi giorni, lungo il tratto di cantiere compreso tra via Promessi sposi e il civico 378 di via Moroni, sarà attivato, negli orari di punta, il servizio dei movieri per agevolare il traffico al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla viabilità del tratto interessato.