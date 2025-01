Ilgiorno.it - Casa Manzoni, icona mondiale: "Da Joyce Carol Oates a Camilleri: l’attrazione fatale per Don Lisander"

, su una targa murata nel portico, si legge: "Verrà tempo che gli uomini si recheranno a visitare ladi questo grande italiano come luogo sacro." Professor Mauro Novelli, ora eletto presidente del Consiglio direttivo del Centro Nazionale Studiani, lo conferma? "Sì, quel tempo è venuto, come dimostrano gli oltre 20.000 ingressi annuali al Museo, onorato nel 2023 dalla presenza del presidente Mattarella. Fu Angelo Stella a volere riportare quest’auspicio di Niccolò Tommaseo (origine croate, patriota italiano e diamico a Milano ndr). Ironico e scintillante, il suo predecessore, studioso dai molti allori. "Tante le sue imprese, indimenticabili le conversazioni capaci di incantare quanti gli facevano visita al numero 1 di via Morone, nel ventennio o quasi della presidenza (dal 2005 al 2023).