Calciomercato Milan missione in Olanda di Zlatan Ibrahimovic | voglio Santiago Gimenez

è un obiettivo didelè ininper chiudere la trattativa.Ilsi prepara a ospitare il Parma, all’andata il Diavolo perse al Tardini e a San Siro non vuole ripetere la stessa prestazione. Sergio Conceicao deve dare equilibrio e continuità al rendimento della sua squadra, cose che sono mancate fino a questo momento almeno in Serie A. Visto che in Champions League il rendimento è ottimo e la Supercoppa Italiana è stata alzata al cielo.Ilin questa sessione di mercato sta cercando un attaccante, il rendimento di Alvaro Morata e Tammy Abraham non è tale da garantire il numero di reti richiesto,ha messo nel mirinodel Feyenoord. Il classe 2001 messicano ha realizzato col club olandese 15 reti in 18 presenze stagionali, motivo per cui i rossoneri cercheranno di acquistarlo già a gennaio.