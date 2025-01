Abruzzo24ore.tv - Arrestata Ricercata Internazionale: Una 34enne Ceca in Manette

Pescara - Unadi originein tutta Europa, è statail 23 gennaio 2025 a Francavilla al Mare dai Carabinieri di Pescara, con il supporto del servizio di cooperazionedelle forze di polizia. L’arresto è avvenuto dopo che la donna, che risiedeva a Pescara e lavorava in un albergo di Francavilla, è stata localizzata grazie alla collaborazione tra diverse agenzie europee. La donna era destinataria di un mandato di arresto europeo emesso dalla Repubblicaper il reato di inosservanza degli obblighi familiari, per il quale dovrà scontare una pena di 8 mesi di reclusione. Le forze dell'ordine hanno agito rapidamente, evitando che lapotesse sfuggire ulteriormente alla giustizia. Dopo l’arresto, laè stata trasferita presso la casa circondariale di Chieti per l’inizio della sua detenzione.