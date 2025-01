Lanazione.it - Arezzo - Pontedera: le disposizioni di sicurezza

, 24 gennaio 2025 – Con ordinanza del sindaco, in occasione della partitache si disputerà lunedì 27 gennaio con inizio alle 20,30, a tutela dell’incolumità pubblica e dellaurbana e al fine di prevenire situazioni di pericolosità legate all’abuso di alcool, scatta il divieto di somministrazione per asporto e di vendita per asporto di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e di latta e di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi. La misura riguarda tutti gli esercizi commerciali, anche temporanei e su area pubblica, compresi in un raggio di 500 metri dall’impianto sportivo nella fascia oraria che precede di 4 ore l’inizio della partita fino alle 4 ore successive al termine della stessa. Vietato inoltre usare e portare i contenitori di vetro e latta al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi di commercio in sede fissa.