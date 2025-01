Ilgiorno.it - Amministratori a lezione di futuro: a Milano il secondo appuntamento per la Winter School di Gruppo Cap

Leggi su Ilgiorno.it

– Glilocali adigrazie alla SustainabilitydiCap. Ha raggiunto illa scuola di cambiamento delle politiche ambientali e responsabilità sociale organizzata dall’azienda pubblica che gestisce il ciclo idrico integrato nel territorio del Milanese. Mercoledì due ore di formazione dedicata a sindaci, consiglieri, operatori degli enti territoriali, concentrati sullo “Scenario ed evoluzione nella governance di sostenibilità per la pubblica amministrazione”. A inquadrare la prospettiva del grande cambiamento in quest’ambito, laa cura di 24Ore BusinessDigit’Ed), che ha incaricato la docente Patrizia Giangualano, esperta nel campo, di schiudere agli iscritti l’orizzonte delle nuove norme e delle responsabilità in termini di Esg, environment, social e governance, che dal settore privato aziendale non può che transitare nelle competenze necessarie anche a chi guida una realtà locale come un Comune.