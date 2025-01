Agi.it - Alta pressione in rimonta, ma peggiora nel weekend

Leggi su Agi.it

AGI - Sono giorni con un tempo più asciutto sull'Italia e fa meno freddo, anche se non mancano nuvole basse e quindi nebbia. Ma secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il fine settimana inizierà con tempo stabile al Centro-Sud mentre deboli piogge cominceranno a interessare le regioni settentrionali. Entro seramento meteo a partire dal Nord-Ovest con temporali anche intensi sulla Liguria. Neve sulle Alpi fino a 1000-1400 metri. Maltempo che si estenderà poi nella giornata di Domenica al resto del Nord e in parte anche sulle regioni del Centro. La prossima settimana, le previsioni confermano ancora un vivace flusso perturbato dall'Atlantico verso l'Europa centro-occidentale con interessamento anche del Mediterraneo. Possibile arrivo di aria più fredda polare con quota neve in calo su Alpi e Appennino.