Alessio Di Ponzio lascia Amici le parole di Maria De Filippi

Diè stato costretto are la scuola didiDein seguito a un brutto infortunio che lo costringerà a un’operazione e a ben sette settimane di stop. “Ci vediamo il prossimo anno” – ha esorditoDenel comunicargli che avrebbe dovuto abbandonare la scuola – “Bisogna che ti operi e poi hai sette settimane di fermo prima di riappoggiare il piede. Abbiamo già chiamato papà, ci è rimasto male anche lui, peròqueste cose ai ballerini capitano. . Se hai seguito il programma hai visto anche che chi ha avuto questa disavventura, quando poi è ritornato era pure più forte di prima“.non ha potuto far altro che accettare, in lacrime, questa decisione. “Non mi aspettavo fosse così grave, sono sincero. Ho seguito questo programma e quando capitavano cose del genere ho sempre pensato ‘se mai un giorno entrerò spero che non mi capitino cose del genere’, e invece.