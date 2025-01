Quifinanza.it - Aiuti all’Ucraina da Trump, ma deve pagare l’Europa: qual è il piano degli Usa

Leggi su Quifinanza.it

Gli Stati Uniti non smetteranno di sostenere l’Ucraina, per lae hanno investito soldi e risorse militari e di intelligence (oltre che d’immagine). Il contenimento della Russia resta ancora un proposito strategico per Washington, al netto di tutte le aperture diplomatiche annunciate dalla neo presidenza.Detto questo,cosa doveva cambiare. Il tycoon lo aveva promesso ai suoi elettori, stanchi marci di aiutare i loro “parenti poveri” europei senza ricevere nulla in cambio. Come annunciato, ecco quindi il cambiamento: il sostegno materialedovrà passare quasi totalmente a caricoStati Ue.Perché e comevuol fargliucraini all’UeDonaldne dice tante, ma c’è un filo logico nelle sue (apparentemente) irrazionali uscite retoriche. La minaccia di dazi doganali agli Stati Ue e la spinta alle aziende europee a produrre negli Usa sono parte dello stesso disegno che coinvolge anche glia Kiev.