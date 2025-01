Iltempo.it - Zelig la spunta nel duello con Hammamet. Affari tuoi senza rivali

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, mercoledì 22 gennaio 2025, vedono in prima serata su Rai1 il filmdi Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi totalizzare il 13.0% di share pari a una media di 2.077.000 spettatori, secondo programma più visto in prime time. Su Canale5,2025 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha ottenuto uno share medio del 16.1% pari a 2.465.000 teste, programma più visto in prima serata. Su Rai3, Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli ha conquistato il 10.0% di share pari a una media di 1.629.000 telespettatori (Presentazione: 4.9% - 1.040.000). Su Rai2, la serie Ritorno in paradiso con Anna Samson ha siglato una media di 710.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 il film John Wick con Keanu Reeves e Willem Dafoe ha intrattenuto una media di 1.