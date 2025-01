Quifinanza.it - Vivere fino a 105 anni, ecco quanto potrebbe costare

Al primo gennaio 2024 erano 22.552 i centenari residenti in Italia, l’83% dei quali donne, un dato in crescita del 30% rispetto a soli diecifa. In aumento anche gli ultracentenari, gli anziani con almeno 105di età, che a inizio 2024 erano ben 844, di cui solo 106 uomini.a 105A partire da questi dati, Moneyfarm fa un viaggio nei numeri della longevità in Italia, per dimostraresia importante pianificare per tempo glidella pensione, per evitare di essere costretti a modificare sensibilmente il proprio tenore di vita dopo l’uscita dal mondo del lavoro.Ad oggi, le regioni con la concentrazione più elevata di centenari sono la Liguria (61 ogni 100 mila residenti), il Molise (58 ogni 100mila) e il Friuli Venezia-Giulia (54 ogni 100mila), ma in base ai dati Istat di dicembre 2024 è anche possibile stilare la mappa delle province italiane con la più elevata attesa di vita alla nascita, che vede il nord-est e le regioni centrali della penisola in testa alla classifica.