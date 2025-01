Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 23/01/25

Chi legge le mie opinioni suda tanti anni, sa che io non sono un’amante delle puntate delle scelte.Anche quando il trono mi piace, anche quando la scelta mi è piaciuta, anche per le coppie che poi ho apprezzato e seguito. beh, nelle puntate delle scelte mi faccio sempre due grandissime ovaie (poche eccezioni, una su tutte sicuramente la scelta di Teresa Langella che tra babbucc, Andrea col pigiamino di seta e le pantafole in cuoio, e il colpo di scena del no col sipario che si apre e Teresa con 700 parenti messi lì a fissare il vuoto, resta un pilastro nella storia di questo programma).Inutile dire che ladi oggi non fa eccezione, quindi non starò lì a commentare esterne, parole e sguardi (tanto più che abbiamo le anticipazioni della scelta da circa due decadi), ma mi limiterò ad un giudizio generale sul trono, visto che tra l’altro questa sarà la mia ultima opinione al riguardo.