Lettera43.it - Trump-Putin, per un accordo inevitabile sull’Ucraina gli annunci non bastano

Leggi su Lettera43.it

Il primo approccio tra Vladimire Donalddopo l’insediamento di quest’ultimo alla Casa Bianca è stata una letterina su Truth che il nuovo presidente degli Stati Uniti ha inviato all’omologo russo. Quattordici righe in cui il messaggio principale, messo in maiuscolo, è: «It’s Time to MAKE a DEAL». È ora insomma di mettersi d’, ha scritto, per far finire questa guerra, altrimenti arriveranno altre sanzioni. Il Cremlino ha risposto a stretto giro, tramite il portavoce Dmitri Peskov, sottolineando che la minaccia di nuove sanzioni non è nulla di nuovo e che Mosca rimane comunque pronta a un dialogo paritario e reciprocamente rispettoso con Washington, come quello che ha avuto luogo durante la prima presidenza di The Donald.è in attesa insomma di segnali, che «ancora non sono stati ricevuti».