Bollicinevip.com - Stefy Di Fulvio, un giovane con le idee chiare per il futuro

Leggi su Bollicinevip.com

Di, uncon leper ilDi, iltalento abruzzese, ha lesul proprioe, a giudicare dalle sue risposte, possiede tutte le qualità necessarie per raggiungere i suoi obiettivi.Scopriamo di più sulla sua visione diDie sulle sue aspirazioni.DiCosa ti ha spinto a intraprendere la carriera di modello? La mia personalità e le mie scelte di vita. Volevo rappresentarmi attraverso un’immagine che potesse ispirare altre persone. Essere un simbolo per qualcuno mi motiva moltissimo.Qual è stata la tua prima esperienza nel settore della moda?Questa è ufficialmente la mia prima esperienza professionale. Tuttavia, negli ultimi tempi ho avuto modo di assistere a sfilate e conoscere persone che lavorano in questo mondo, cosa che mi ha aiutato a orientarmi.