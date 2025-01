Cityrumors.it - Scoppia il Timmermans-gate, la UE e la corruzione delle lobby ambientaliste: di cosa si tratta

Leggi su Cityrumors.it

Ilrischia di aprire un buco nella Commissione Europea, dall’Italia già si grida allo scandalo e si chiedono spiegazioniDopo che già nel 2022 la cronaca mondiale era stata invasa dalle notizie sul Qatar-, oggi la stessapotrebbe ripetersi con le ultime novità che arrivano dai Paesi Bassi. Un fatto che non si distinguerebbe così radicalmente da quanto avvenuto in Oriente, quando sono venuti alla luce episodi die riciclaggio di denaro legati al Qatar nel tentativo di influenzare le decisioni politiche dell’Unione Europea.il, la UE e la: disi(Ansa Foto) – Cityrumors.itAnche in questo caso l’intenzione sarebbe quella di direzionare l’opinione pubblica, in favore di una proposta più che di un’altra.