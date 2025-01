Scattano gli aumenti per sigarette tabacco e sigari tutti i nuovi prezzi | almeno 7 euro per il trinciato

Leggi su Open.online

Scatta oggi il nuovo aumento del prezzo dellee delprevisto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. A essere incluse sono leindustriali, ile i, con rincari diversi in base alla marca – 114 quelle coinvolte in totale – e al prodotto. Glierano stati previsti dalla legge di bilanci 2023 e sono stati ritoccati in quella del 2024. Nel testo si legge di rincari di «29,30per milleper l’anno 2024, e a decorrere dall’anno 2025, di 29,50per mille».Idellenel 2025I pacchetti da 20di Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield diventano i più costosi, conche superano i 6e in certi casi toccano i 6,50. L’aumento in termini relativi è comunque contenuto entro il 5%.