Pranzo con vigili e sindaci finisce male tanti i casi di dissenteria Trovati lassativi in cucina | scherzo o vendetta?

Leggi su Dayitalianews.com

Lunedì 20 gennaio è stato organizzato unalla mensa di Villa Olimpia, realtà sociale dove lavorano anche detenuti del carcere cittadino di Verbania, in ocone dei festeggiamenti di San Sebastiano, patron della polizia locale. Qualcosa però è andato per il verso storto, poiché 28 dei 35 commensali seduti al tavolo deie deisono stati colpiti da un attacco di. Come riferito da La Stampa si sono “salvati” 4 commensali che hanno evitato il secondo di spezzatino di carne con purè, che probabilmente era stato alterato con dei.Gli stranidiColleghi,, amministratori esi sono confrontati, scoprendo che molti di loro nei giorni successivi alsono stati molto. A quel punto è iniziato a serpeggiare il sospetto che qualche cibo fosse avariato e risulta ancora più strano che solo le persone sedute al tavolo deie deisi siano sentite