Lapresse.it - Pensioni, le donne prendono il 29% in meno rispetto agli uomini

Leanticipate sono calate del 15,8% nel 2024all’anno precedente, passando a 215.058alle 255.119 del 2023. Lo comunica l’Inps nel suo monitoraggio periodico dei flussi di pensionamento in cui si sottolinea anche come l’importo medio sia cresciuto a 2.117 euroai 2.055 euro del 2023. Il rapporto tra ledi invalidità e quelle di vecchiaia nel 2024 è diminuito di 3 punti percentualial precedente anno, risultando pari al 21%.In calo anche ledi invalidità (52.261 contro le 61.128 del 2023, importo medio in calo a 825 euro dai precedenti 839), e quelle ai superstiti (213.680 contro le 242.952 del 2023, importo medio in questo caso in rialzo a 904 euro dai precedenti 868).In totale nel 2024 le domande di pensione prese in carico sono state 830.