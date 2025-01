Ilrestodelcarlino.it - Paga con il bonifico, ma è una truffa. Denunciato un pregiudicato

Acquista materiale edile, ma ilnon va a buon fine.un uomo per. Lo scorso dicembre, si è presentato in una rivendita di materiale edilizio a Muccia, dove ha acquistato prodotti per 6mila euro. L’uomo ha chiesto di effettuare ilmento tramiteistantaneo, presentando un documento di identificazione. Il titolare dell’esercizio commerciale ha acconsentito alla transazione, e purtroppo si è accorto che non era andato a buon fine con un minuto di ritardo: il cliente infatti si era già allontanato dal negozio, caricando la merce sul suo autocarro. Sospettando la, il commerciante hal’accaduto ai carabinieri di Serravalle. I militari hanno avviato subito le indagini, raccogliendo testimonianze e informazioni. Si è scoperto che il compratore aveva mostrato un documento falso, ma i carabinieri sono riusciti comunque a capire chi fosse: una persona residente in provincia già nota alle forze dell’ordine per episodi analoghi.