Ottanta studenti del Liceo Classico e Musicale "Petrarca" a lezione di teatro

Arezzo, 23 gennaio 2025 –del” adi. L’associazione culturale Noidellescarpediverse ha rinnovato il proprio impegno all’interno dell’istituto aretino per favorire l’educazione e la formazione all’arte teatrale nelle giovani generazioni, dando ulteriore seguito a un progetto da record in termini di longevità e partecipazione. Il laboratorio delha infatti preso il via nel lontano 1993 e viene proposto ininterrottamente da ben trentadue anni, con un format atteso e partecipato che registra il coinvolgimento di un numero sempre crescente di alunni. Questo progetto è curato fin dalla prima edizione dal regista Riccardo Valeriani con la collaborazione di Samuele Boncompagni dei Noidellescarpediverse e propone un percorso progressivo in più fasi dove ilviene inteso come uno strumento di espressione, socializzazione, apprendimento, crescita personale e conoscenza di sé stessi.