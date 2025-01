Movieplayer.it - Oscar 2025, la gioia di Isabella Rossellini: "Vorrei che i miei genitori fossero vivi, penso a David Lynch"

L'attrice ha conquistato la sua prima nomination in carriera come miglior attrice non protagonista per il film Conclave Dopo una lunga carriera costellata di successi,è riuscita a ottenere la sua prima nomination ai Premi. La candidatura è arrivata grazie alla sua performance in Conclave, film di Edward Berger che ha ottenuto in totale ben otto candidature agli. Nominata nella categoria di Miglior attrice non protagonista, confermando i pronostici della vigilia, questo riconoscimento è arrivato grazie alla sua interpretazione della Sorella Agnes. Ovviamente, l'attrice, figlia di Ingrid Bergman e Roberto, non ha potuto contenere la propria felicità e il suo primo pensiero è andato ai suoi, due delle figure più emblematiche .