Lettera43.it - Oscar 2025: data e luogo della cerimonia

Fiore all’occhiellostagione dei premi cinematografici internazionali, la notte degliè uno degli eventi glamour più seguiti al mondo. Milioni di appassionati del grande schermo emoda si uniscono ogni anno a semplici curiosi per conoscere quale sarà il miglior film dell’anno, quali star ritireranno l’ambita statuetta e quale show ha in mente l’Academy. La 97esimasi terrà il 2 marzoalle ore 16 di Los Angeles, quando in Italia sarà l’1 nella notte a cavallo con lunedì 3. Per la location nessuna novità, dato che la premiazione si svolgerà come da tradizione al Dolby Theatre di Hollywood, che ospita l’evento dal 2002, l’anno successivo alla sua inaugurazione. Il conduttore sarà Conan O’Brien, che ha accettato di raccogliere il testimone da Jimmy Kimmel che invece era stato il padrone di casa per le due edizioni precedenti.