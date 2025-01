Anteprima24.it - Misiani (PD): “In Campania si vince solo uniti. Terzo mandato? Attendiamo Consulta”

Tempo di lettura: 3 minuti“L’impugnazione della legge campana da parte del governo chiama in causa la Corte Costituzionale. Il nuovo presidente della Corte ha dato la primavera come orizzonte temporale. Credo che sia utile che ci sia un pronunciamento prima del prossimo appuntamento elettorale per avere un quadro di certezze giuridiche”. Lo ha detto in merito alla pronuncia della Corte Costituzionale sul, il senatore del Partito Democratico Antonio. “Poi al di là di quello che sarà il pronunciamento della Corte – sottolinea – c’è la politica. Le nostre posizioni le abbiamo espresse per tempo. Il tema politico è lavorare per costruire l’unità delle forze democratiche, progressiste, civiche, inper confermare l’esperienza di questi anni, allargarla e battere la destra.