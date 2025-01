Tvplay.it - Il Napoli fa spesa in Serie A: cambiano tutti i piani, a Conte ora serve lui

Ilsi sta preparando per affrontare la Juventus in campionato, ma si sta anche muovendo con fermezza sul mercato: arriva un giocatore dallaA.Ildeve necessariamente affondare colpi in entrata per questo mercato di gennaio. Adessopossono però cambiare: Manna è già al lavoro per provare a portare in rosa un calciatore che milita inA. Ecco cosa filtra in merito a questo scenario.IlfainA:, aoralui (LaPresse) – Tvplay.itIn conferenza stampa alla vigilia della Juventus, Antonioha riferito: “Come sta Buongiorno? Ha iniziato questa settimana a lavorare con noi, è come se dovesse fare una preparazione fisica. Ha perso un po’ di massa muscolare, stiamo cercando di rimetterlo in pista”, parole che non fanno dormire sonni tranquilli alla società e ai tifosi napoletani che conoscono bene l’importanza del difensore arrivato la scorsa estate.