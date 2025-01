Ha già scelto? Uomini e Donne Tina Cipollari fuori con lui | a cena col cavaliere

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il trono diè già ad una svolta dopo pochissime settimane? Sembrerebbe proprio di sì. La bionda ed esuberate opinionista ha deciso di accettare il corteggiamento di une di uscire acon lui. In questi giorni si è parlato di un approdo di Mario Cusitore, l’ex corteggiatore di Ida Platano, al Grande Fratello. A dare l’indiscrezione era stato il sempre informatissimo Amedeo Venza.>>“La più bella per lui”., ritorno e subito boom per Mario Cusitore“BOOM! CRISI NERA: NIENTE ALL’ORIZZONTE Caos, flop, crisi. Gli autori tentano il tutto per tutto: Ultima follia: 5 ingressi Basterà per risollevare gli ascolti? Al momento il bollettino recita senza Helena 14% Spoiler lo sapevano benissimo”, aveva scritto l’esperto tv. Poi un’altra bomba sull’identità di uno dei 5, questa volta lanciata da Amedeo Venza: l’ingresso di Mario Cusitore.