Gruppo di lettura per Umberto Eco

’Lector in fabula’, ovvero un progetto interamente dedicato aEco attraverso libri, letture e approfondimenti che si apre questa mattina alle 11 alla libreria Zanichelli di piazza Galvani. Il nuovodinasce dopo le esperienze (entrambe molto partecipate) di ’Alphaville’ dedicata a Valerio Evangelisti (2023) e ’Ombre sotto i portici’, dedicato a Loriano Macchiavelli (2024), sempre promosso dal Settore Biblioteche, le Librerie Coop Zanichelli e l’associazione Valerio Evangelisti - Il sole dell’avvenire nell’ambito del Patto per la. Ilsi inconterà una volta al mese fino a giugno, sempre al mattino del giovedì, da Zanichelli, dove sarà disponibile uno scaffale con i libri diEco proposti in. Questa mattina l’incontro sarà su ’Il nome della rosa’, edito da Bompiani, anche nell’adattamento a fumetti di Milo Manara, il cui primo volume è stato pubblicato da Oblomov nel 2023 (nel 2025 uscirà il secondo).