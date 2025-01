Entra in casa dell’ex e si nasconde sotto una coperta sull’armadio | arrestato 30enne

Leggi su Dayitalianews.com

Undi Verbania si era intrufolato indella sua ex fidanzatandosiunasu un armadio. Non erano note le sue intenzioni, ma di sicuro era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento all’ex compagna che aveva troncato con lui e che l’aveva denunciato per maltrattamenti.L’arrestoI poliziotti si sono recati adella donna, che però ha rassicurato gli agenti spiegando che il suo ex non si era fatto vedere e che non erato nella sua abitazione. Era del tutto ignara che invece il suo ex si era davvero intrufolato nella sua, tant’è che ha invitato gli agenti a controllare loro stessi.I poliziotti hanno così perquisito lae in pochi minuti hanno trovato l’uomo, che si era appunto nascosto sopra l’armadio. Gli agenti lo hanno quindi aiutato a scendere, dopodiché gli hanno messo le manette ai polsi per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex.