Tpi.it - È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Leggi su Tpi.it

ildi. Il magazine, disponibile già da ora nella versionesulla nostra App, e da domani, venerdì 24 gennaio, in tutte le edicole, propone ogni due settimane inchieste e approfondimenti sugli affari e il potere in Italia, storie inedite e reportage dal mondo, e grande spazio alla cultura con alcuni tra i più importanti intellettuali italiani.La cover story è dedicata ad Elon Musk. Non solo Donald Trump: nell’ultimo anno e mezzo Musk ha intrecciato relazioni con i principali leader conservatori a livello globale. Da Meloni a Weidel, da Farage a Milei. Ma unire l’intera area è meno semplice di quel che si può pensare.Ha preso parte in prima persona a incontri di alto rilievo. Appa e critica leader e alleati stranieri. E guida undipartimento pubblico.