Daniele Scardina | Con Diletta Leotta è stato un amore vero Dopo il coma non sapevo più parlare e mangiare per i medici sono un miracolo

“Prima sognavo di essere il campione del mondo, il re della boxe, il più forte e il più grande. Ora il mio sogno è quello di tornare a camminare. Ci sto riuscendo, piano, piano”. A dirlo è, pugile e campione di boxe che, nel febbraio 2023, fu ricoverato in ospedale in seguito a un grave malore accusato mentre si allenava. Furono attimi di paura, quelli che seguirono, durante i quali non tutti pensavano chesarebbe riuscito a sopravvivere: “Per iunentrato in sala operatoria morto e neuscito vivo. Per idovevo morire, peròqua equa con la testa che funziona”, racconta al settimanale Chi.l’operazione, delicatissima, per un’emorragia cerebrale,si trovò infamarcologico: “Volevo risvegliarmi, tornare a casa a ogni costo.