Ilgiorno.it - Convegno filoPutin al CiB. Due consiglieri si dimettono

Chissà cos’avrebbe detto Bettino Craxi, che cinquant’anni fa aveva fondato il CiB, Centro internazionale di Brera, se avesse visto la sua creatura ospitare unin odor di propaganda al servizio di un’ex spia del Kgb che proprio mentre lo storico segretario del Psi moriva latitante ad Hammamet, in fuga dai giudici di Mani pulite, inaugurava il nuovo regime che controlla la Russia da un quarto di secolo. Ieri si sono dimessi Massimo Ferlini e Sergio Scalpelli, due membri del consiglio direttivo del CiB, a seguito "della mancata presa di posizione" del centro sul famosoin programma nella sede di via Formentini il 13 dicembre scorso, organizzato dal presidente Stefano Carluccio con il Consolato russo a Milano e un titolo, "Conoscere per la pace", a forte carica paradossale per chi ricorda quale Paese quasi tre anni fa, mentre il mondo iniziava a rivedere la luce dopo la pandemia, riportava la guerra alle porte dell’Europa tentando di invadere l’Ucraina.