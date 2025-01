Sport.quotidiano.net - Champions, un lampo di Leao porta il Milan nelle prime otto. Ma con il Girona è sofferenza

Ilfa il suo ingressodiLeague nel segno di Rafael. Il portoghese “sgasa” a modo suo, crea costante panico sulla sinistra, quindi con disarmante eleganza insacca la terza rete della sua stagione europea nell'1-0 finale con il. Come in tutta la sua carriera inLeague. Mancava la consacrazione sul palcoscenico più imnte, per il verdetto è ancora presto ma di certo i progressi sono evidenti. Come quelli di Ismael Bennacer, il vero rinforzo in un mercato invernale per ora al piccolo tr, che in chiusura di primo tempo irrompe a centrocampo, salta l’uomo e mette il numero 10 al cospetto di Paulo Gazzaniga. Sono loro i due protagonisti della notte di San Siro, che inizia con la consueta contestazione a Gerry Cardinale, per poi sciogliersi nel pieno sostegno ad una squadra che inanella la quinta vittoria consecutiva fuori dai confini nazionali.