Carlo Conti chiama Scotti e Clerici a Sanremo 2025, la "delusione" di Pieraccioni: "Amici, amici e poi?" | VIDEO

, la “” diLeonardoha commentato con ironia la decisione didi affidare la co-conduzione della prima serata del Festival di, in onda su Rai 1 martedì 11 febbraio, ad Antonellae Gerry.Quando aveva annunciato al Tg1 i nomi dei co-conduttori delle altre serate, infatti, il presentatore e direttore artistico della kermesse aveva dichiarato che sarebbe salito da solo sul palco a meno che non fosse riuscito “a convincere duestorici”.Tutti avevano pensato a Leonardoe Giorgio Panariello, ma, con grande sorpresa,ha invece optato per Antonellae Gerrycosì come rivelato nel corso della puntata di È sempre mezzogiorno in onda nella giornata di mercoledì 22 gennaio.