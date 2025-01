Ilgiorno.it - Caos viabilità al Cederna: "L’accorpamento di due scuole ha raddoppiato traffico e disagi"

Problemi diin via Sangalli eper leda quando, lunedì, si è dato luogo al temporaneo trasferimento delle classi delle scuola media Bellani alla scuola Citterio e nelle strutture provvisorie a fianco dell’istituto elementare, in attesa che venga costruita la nuova media in via Foscolo (completa per la fine del 2026). L’addizione tra i due istituti ha anche duplicato ilveicolare e l’intasamento dei parcheggi. "Fatto ampiamente previsto ma non gestito", denuncia il consigliere comunale della Lega (ed ex assessore alla) Simone Villa. "Già dal primo giorno nella nuova sede, un notevolesi è riscontrato sia nellalocale che nell’utilizzo dei parcheggi - prosegue -. Come mi hanno riferito alcuni residenti, non è stata individuata un’area di sosta per lo scuolabus, costretto a fermarsi in doppia fila, né creati stalli di parcheggio dedicati ai disabili, né rifatta la segnaletica nelle vie Sangalli e Collodi, ad oggi completamente sprovviste di segnaletica orizzontale".