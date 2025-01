Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, bianconeri scatenati: dopo Renato Veiga altri due colpi in difesa? Spunta questo scenario: le ultimissime

Calciomercato Juve, tutti gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri in difesa: ecco quello che potrebbe accadere

Il calciomercato Juve si infiamma e dopo il colpo che porterà Renato Veiga a Torino potrebbero arrivare ancora due difensori in questa sessione invernale. A riportarlo è Luca Marchetti a Sky Sport che ha parlato delle possibili mosse dei bianconeri.

PAROLE – «La Juve sta cercando di capire se il Newcastle dà in prestito Kelly ma anche Todibo che se dovesse partire in prestito la Juve è pronta per prenderlo. Inoltre si potrebbe pensare a un ulteriore investimento giovane dove non sono stati ancora fatti nomi se non quello di Goglichidze».