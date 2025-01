Puntomagazine.it - Anf, Bologna: Bene separazione carriere, ma questa riforma no

Di Marco: No a fughe in avanti in una materia delicatissima– “Ladelle carriere fra la magistratura giudicante e quella requirente è una storica rivendicazione dell’avvocatura e Anf ribadisce il proprio favore alla sua attuazione. Tuttavia, il disegno di legge costituzionale approvato in prima lettura della Camera dei Deputati interviene sulla struttura, le funzioni e il sistema di composizione del Csm, realizzando uno stravolgimento non necessario e che appare preoccupate sotto molteplici profili“. Lo dichiara Giampaolo di Marco, segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense (ANF).“Il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, sia giudicante sia requirente, è un cardine irrinunciabile del nostro ordinamento democratico. Per questo motivo, non convince la proposta di adottare il metodo del sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno della magistratura”, prosegue Di Marco.