Almasri, Fratoianni a La7: "Una gigantesca schifezza, un imbroglio del governo. Meloni chiarisca e la smetta di raccontare frottole"

“Ildice chesia stato scarcerato per un motivo giuridico? È una palese menzogna, un, una bugia, una frottola. Ilsostiene che la scarcerazione del generale libico è frutto di un cavillo. No, è frutto di complicità, di imbarazzo, di paura da parte del. Si tratta solo di una scelta politica fatta in violazione del diritto internazionale“. Così a Tagadà (La7) il leader di Sinistra Italiana, Nicola, commenta le motivazioni accampate dalsulla scarcerazione e sul rimpatrio del comandante della polizia giudiziaria libica Najeem OsemaHabish, arrestato a Torino lo scorso 20 gennaio.“L’ordinanza dei giudici italiani lo dice in chiaro – spiega– Il ministro della Giustizia Nordio poteva intervenire in qualsiasi momento, spetta a lui intervire quando si tratta di un procedimento che attiene a trattati di carattere internazionale come il trattato di Roma.