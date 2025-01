Zonawrestling.net - AEW: Brody King, Buddy Matthews e Julia Hart pronti ad un nuovo inizio lontani da Malakai Black

Leggi su Zonawrestling.net

Ulteriori sviluppi sono giunti questa notte a Dynamite sul futuro della House of, ormai orfana del leaderche ha concluso, anche se manca una vera e propria ufficialità, il suo percorso con la AEW. Da diverse settimane si parlava di un allontanamento dal loro leader da parte die questa notte si è consumato con un video promo, senza però mai menzionare il nome di.“Solo violenza!”I tre membri della (fu?) House Ofsono apparsi in un video mandato nel corso di Dynamite uno di fianco all’altro.ha detto che a lungo hanno avuto una voce che li guidava, ma quella voce ormai non la sentono da molto tempo.ha aggiunto che è arrivata l’ora di uscire dall’ombra, mentre laha detto che è arrivato il momento di onorare se stessi.