Lanazione.it - Violenza durante la festa. Abusa di una 17enne. Condannato a 4 anni

Siena, 22 gennaio 2025 – Un’ora. Sessanta lunghissimi minuti per decidere se quella sera, in un casolare del Chianti, un ragazzino senese che adesso ha poco più di 20aveva davveroto di una giovane, ancora minorenne, per cui provava attrazione. “Lei aveva respinto le sue avances in modo determinato ma con l’accortezza di non ferirlo, né mortificarlo perché era un amico”, aveva spiegato una testimoneil dibattimento riferendosi alla sera del 5 febbraio 2022. Sessanta minuti nei quali i giudici del collegio presieduto da Fabio Frangini hanno valutato ogni aspetto e dettaglio, in gioco la vita di due adolescenti che potrebbero essere i figli di tante coppie. Faccia da bravi ragazzi, educati. Voglia di divertirsi e stare insieme con i coetanei. Protagonisti di una storia molto delicata.