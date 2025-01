Ilgiorno.it - Vercurago, asine escono dal recinto e fuggono lungo la Statale

(Lecco), 22 gennaio 2025 –lle in fuga nella notte sulla strada principale. A farli scappare potrebbero essere stati i lupi. Nella notte tra Calolziocorte eduesono scappate dal loro. Si chiamano Carmelina e Susanna. Sono mamma e figlia. Le hanno spaventate altri animali, forse cani, oppure lupi, come sostengono alcuni residenti della zona che avrebbero anche visto i predatori gironzolare in zona. Carmelina e Susanna durante il loro girovagare senza meta per scappare dagli animali che le hanno terrorizzate, sono finite sullaLecco–Bergamo, nel tratto della centralissima via Roma che attraversa i due paesi. Rischiavano di essere investite o di provocare pericolosi incidenti. Le hanno recuperate i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco insieme ai carabinieri.