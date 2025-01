Lapresse.it - Turchia, continua la ricerca dei corpi nell’hotel bruciato a Kartalkaya

Sonote tutto il giorno le ricerche deidopo il devastante incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha causato la morte di almeno 76 persone in un albergo di 12 piani nella località sciistica dinel nord-ovest della. Almeno 51 persone sono rimaste feriteGrand Kartal, nelle montagne di Koroglu, nella provincia di Bolu, circa 300 chilometri a est di Istanbul. Il rogo è avvenuto a ridosso dell’inizio di una pausa invernale di due settimane per le scuole, periodo in cui gli hotel della regione sono affollati. L’hotel aveva 238 ospiti registrati, ha dichiarato martedì il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya. L’incendio è stato segnalato alle 3:27 e i vigili del fuoco hanno iniziato a intervenire alle 4:15 Il governo ha nominato sei procuratori per guidare un’indagine sull’incendio, che si ritiene abbia avuto origine nella sezione ristorante dell’hotel.