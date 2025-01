Rompipallone.it - Terremoto Inter, decisione definitiva: pronta la rottura

Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2025 11:58 di Giancarlo Spinazzolanella Milano nerazzurra, presa lavicina tra le parti.In casala concentrazione è massima sui prossimi impegni stagionali. Nonostante l’apertura della finestra di mercato invernale in Viale della Liberazione si lavora sottotraccia, senza puntare a grandi colpi.Complice anche la ormai solita situazione economica, la Beneamata non ha intenzione divenire subito sulla rosa. Al momento si lavora in ottica futura, con colpi indirizzati più verso la prossima stagione. Inzaghi e la società sono soddisfatti del gruppo e anche per questo motivo la volontà è quella di modificare il meno possibile. C’è però una situazione che va risolta, un “” ad Appiano Gentile sul quale ormai è stata presa una