Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega brilla nel day-1 dei test ufficiali a Jerez. Bene anche Iannone e Bassani

Si è appena conclusa la prima delle due giornate previste in occasione deicollettivipre-stagionali dide la Frontera in vista del Mondiale2025. Sul circuito spagnolo intitolato ad Angel Nieto sono entrati finalmente in azione tutti i piloti della griglia ad eccezione degli infortunati Toprak Razgatlioglu e Iker Lecuona, che dovrebbero comunque tornare in pista già tra una settimana neidi Portimao.In contumacia del turco campione iridato in carica, che resta l’uomo da battere alla vigilia della nuova stagione in sella alla sua BMW, quest’oggi Ducati ha monopolizzato la scena sul tracciato andaluso piazzando tre piloti nelle prime tre posizioni al termine di un day-1 in cui sono state effettuate diverse prove comparative (di set-up) per valutare il rendimento delle moto con le modifiche regolamentari introdotte per il 2025.