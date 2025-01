Spazionapoli.it - Skriniar, la scelta clamorosa sul futuro: manca solo l’ufficialità

Ultimissime Calcio Napoli – Milanha preso la sua decisione per il, unasul club in cui si trasferirà:Per le ultimissime calcio Napoli arrivano importantissime novità legate aldi Milan. Il difensore slovacco ha scelto il club nel quale giocherà a partire dalle prossime settimane. Proprio questa mattina vi avevamo riportato il forte interesse del Napoli dopo il dietrofront di Danilo, sottolineandovi tutte le possibili difficoltà nella trattativa con il Paris Saint Germain per arrivare al difensore.Ora non ci sono praticamente più dubbi, l’ex calciatore dell’Inter ha deciso la squadra nella quale si trasferirà già nel mese di gennaio per ritrovare minutaggio. Unadettata dalla rottura totale che si è venuta a verificare con i parigini, soprattutto dall’inizio di questa stagione, e che ha portato a un epilogo necessario per permettere al giocatore di scendere nuovamente in campo,