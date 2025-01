Ilnapolista.it - Sebastiano Esposito può essere il colpo last minute del Napoli (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

puòildel)È unscatenato che gioca su più tavoli per programmare anche le strategie per la prossima estate. Un’altra ipotesi potrebbel’acquisto di, che l’Empoli riscatterà dall’Inter. Il giocatore piace al, è amico di Lukaku e ha debuttato in A con l’Inter di Conte. Giovane, di qualità e napoletano:è un profilo in linea con le esigenze del nuovoe con l’Empoli il rapporto è ottimo. Potrebbeanche un’occasionesecond di questo mercato, se dovesse partire uno tra Ngonge e Raspadori. Ma meglio fare un passo alla volta. Iloggi punta forte su Garnacho: la nuova stella con cui andare all’assalto dello scudetto.Abbagnale, Quagliarella, Donnarumma e, adesso,