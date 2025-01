Ilfoglio.it - Quel che piace a me. Francesca Alinovi

è stata una critica d’arte e docente del Dams di Bologna. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta ha scritto tantissimo, ottenendo un buon riconoscimento fin da molto giovane. Ha curato mostre e inaugurato spazi nuovi, mettendo il corpo nella critica, con la sua chioma curata da Oreamalià. In Italia ha portato le tendenze statunitensi, dove l’arte si mischiava con ciò che arte non era ancora. Vede i primi lavori di Keith Haring nella metropolitana newyorchese, lo intervista inla che l’artista chiamerà la migliore intervista della sua carriera. Eppure per quasi quarant’anni è stata dimenticata, nessuno nel mondo accademico e inlo dell’arte si è occupato del suo lavoro, in parte per l’esclusione dal canone che spesso tocca alle donne, in parte per le circostanze della sua morte, che hanno fagocitato le sue opere.