PROBABILE FORMAZIONE Milan-Girona | Sergio Conceiçao stupisce e in difesa cambia tutto!

Ecco ladelper la sfida con ilmodulo e non solo. Le novitàTorna la Champions League e ilha necessariamente bisogno di una vittoria contro ilper cercare di risollevare il morale dei tifosi e per ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. Per l’occasione, misterConceicao ha preparato alcuni cambi di.Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese si affiderà al 4-3-3, con qualche novità rispetto alle ultime gare. In porta c’è il solito Mike Maignan. InEmerson Royal sulla destra, con Theo Hernandez confermato a sinistra. I due centrali saranno, invece, Pavlovic e Gabbia. A centrocampo ci saranno, invece, Youssouf Fofana, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders.