Lanazione.it - Presentati a Prato i nuovi vigili di quartiere: ecco dove saranno impiegati

, 22 gennaio 2025 – Aarrivano quattrodi. Raccoglieranno segnalazioni ed esposti, nell’ottica di un maggior controllo del territorio. Gli agenti, come fa sapere una nota del comune,principalmente nei quartieri di San Paolo, Soccorso e Macrolotto Zero, ma anche nei punti di ascolto ai mercati rionali,opereranno con un furgone attrezzato per raccogliere segnalazioni e intervenire direttamente o trasmettere le richieste alla centrale operativa. Questiingressi sono stati resi possibili grazie a un finanziamento del Ministero degli Interni di 170 mila euro, nell’ambito di un progetto annuale rinnovabile per tre anni. Il finanziamento è vincolato alle “attività di polizia di prossimità, che prevede un presidio costante delle aree individuate in orario mattutino e pomeridiano”.