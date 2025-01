Tarantinitime.it - Pierangelo Capuzzimati, morto di leucemia a 17 anni: prosegue la causa di canonizzazione

Tarantini Time QuotidianoL’arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, presiederà venerdì prossimo, alle ore 18 nella chiesa parrocchiale Maria Santissima Assunta di Faggiano, la celebrazione eucaristica per la chiusura dell’istruttoria diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità del Servo di Dio, giovane laico scomparso il 30 aprile 2008 per. A giugno avrebbe compiuto diciott’.Il ragazzo, nativo di Faggiano (Taranto), interpretò la malattia come un’occasione per meditare ancora di più e per sentire Gesù “come un vero amico”. L’8 settembre 2018, durante il pellegrinaggio a San GiovRotondo, organizzato dalla diocesi di Taranto per dare avvio all’anno pastorale, l’arcivescovo Filippo Santoro annunciò di aver ricevuto da Roma il decreto che autorizzava a cominciare il processo di beatificazione pere per un’altra giovane, Paola Adamo.