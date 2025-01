Panorama.it - Neonata rapita e ritrovata a Cosenza. In carcere la coppia di finti genitori

Leggi su Panorama.it

Palloncini azzurri, confetti e ben due fiocchi per la nascita di un bel maschietto. Quando i poliziotti sono entrati nell’appartamento di Rosa Vespa hanno trovato lae altre cinque persone sedute in salotto a festeggiare l’arrivo di Ansel. Ma nella culletta della stanza accanto c’era invece la piccola Sofia, la bimba di appena un giorno che nella giornata di martedì è statamentre era nella clinica «Sacro Cuore» di.Sono angoscianti i particolari emersi dal racconto degli inquirenti sul sequestro lampo dellache ha portato all’arresto di Rosa Vespa, cinquantunenne residente in provincia di, e del marito Aqua Moses, quarantatreenne di origini senegalesi. Ora le attenzioni degli inquirenti sono rivolte proprio a questa «strana» che, dalle foto pubblicate sui loro profili social, appaiono come una famiglia normale tra risate, selfie e divertimento.