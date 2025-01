Terzotemponapoli.com - Moratti: “Al momento il Napoli di Conte è uno schiacciasassi”

-Juventus? Non sarà facile per me (ride ndr) anche perché sicuramente provo delle simpatie solo per una delle due.Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Kiss Kisssul magico periodo della squadra azzurra. Queste le sue parole:: non so se me lo aspettassi peròè bravo e pensavo che comunque qualcosa di importante lo facesse“Il cammino delsinora? Non so se me lo aspettassi peròè bravo e pensavo che comunque qualcosa di importante lo facesse ma sinceramente alil suoè uno. Sarebbe interessante una lotta a due tra Inter e, un duello accattivante. Immagino sia così fino al termine della stagione perché la Juve ed il Milan dimostrano di non riuscire a recuperare e hanno problemi vari.